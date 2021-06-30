WILD

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

NamaWILD

KedudukanNo.366

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.82%

Bekalan Peredaran424,130,764.03120714

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.8482%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman7.604160676477258,2021-11-16

Harga Terendah0.07481866,2021-06-30

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

