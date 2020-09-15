WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NamaWING

KedudukanNo.2399

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.33%

Bekalan Peredaran5,236,887.80998927

Bekalan Maks10,000,000

Jumlah Bekalan7,638,124.86998927

Kadar Peredaran0.5236%

Tarikh Keluaran2020-09-15 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman140.806207937,2020-09-16

Harga Terendah0.0706085391929573,2025-06-05

Rantaian Blok AwamONT

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.