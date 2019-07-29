WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

NamaWIN

KedudukanNo.559

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran993,701,859,243.3864

Bekalan Maks993,701,859,243.3864

Jumlah Bekalan993,701,859,243.3864

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran2019-07-29 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00296486,2021-04-05

Harga Terendah0.0000414521353705,2020-03-13

Rantaian Blok AwamTRX

