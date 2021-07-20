WITCH

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

NamaWITCH

KedudukanNo.1975

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.14%

Bekalan Peredaran27,299,365.38

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran0.2729%

Tarikh Keluaran2021-07-20 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.85192362,2021-07-21

Harga Terendah0.044990485316681025,2025-01-12

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

