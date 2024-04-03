W

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

KedudukanNo.120

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.61%

Bekalan Peredaran4,686,088,278

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.4686%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.6088073773249445,2024-04-03

Harga Terendah0.05153567612287535,2025-06-22

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanW is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...