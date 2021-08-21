XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

NamaXDC

KedudukanNo.69

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0003%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.20%

Bekalan Peredaran17,746,706,580.5

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan38,022,283,710.15

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19387438,2021-08-21

Harga Terendah0.000157131627911,2019-06-20

Rantaian Blok AwamXDC

