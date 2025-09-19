XGZ

GoldZip (XGZ) is a digital token issued in Singapore by GoldZip Pte. Ltd. a wholly owned subsidiary of Hong Kong Gold Exchange Limited. Each GoldZip token is backed by physical Gold stored in internationally approved gold vaults highly trusted by the industry. Holders of GoldZip token may redeem GoldZip Eligible Gold Bars upon complying with AML requirements.

NamaXGZ

KedudukanNo.3867

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks18,000

Jumlah Bekalan39,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman159.5660258246095,2025-12-17

Harga Terendah116.86605494273,2025-09-19

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanGoldZip (XGZ) is a digital token issued in Singapore by GoldZip Pte. Ltd. a wholly owned subsidiary of Hong Kong Gold Exchange Limited. Each GoldZip token is backed by physical Gold stored in internationally approved gold vaults highly trusted by the industry. Holders of GoldZip token may redeem GoldZip Eligible Gold Bars upon complying with AML requirements.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
XGZ/USDT
GoldZip
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (XGZ)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
XGZ/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (XGZ)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...