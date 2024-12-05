XION

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

NamaXION

KedudukanNo.737

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%39,40

Bekalan Peredaran40.714.895,552499

Bekalan Maks200.000.000

Jumlah Bekalan200.000.000

Kadar Peredaran0.2035%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman12.087,2024-12-05

Harga Terendah0.5,2024-12-05

Rantaian Blok AwamXION

PengenalanTotal Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
XION/USDT
XION
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (XION)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
XION/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (XION)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...