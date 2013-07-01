XLM

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

NamaXLM

KedudukanNo.15

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.003%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.78%

Bekalan Peredaran31,890,319,158.72123

Bekalan Maks50,001,806,812

Jumlah Bekalan50,001,786,884.695625

Kadar Peredaran0.6377%

Tarikh Keluaran2013-07-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.9381440281867981,2018-01-04

Harga Terendah0.001227100030519068,2014-11-18

Rantaian Blok AwamXLM

Sektor

Media Sosial

