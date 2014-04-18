XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

NamaXMR

KedudukanNo.27

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0013%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)484.85%

Bekalan Peredaran18,446,744.07370955

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan18,446,744.07370955

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2014-04-18 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman517.62024523,2021-05-07

Harga Terendah0.21296699345111847,2015-01-14

Rantaian Blok AwamXMR

Sektor

Media Sosial

