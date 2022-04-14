XNL

Novastro is a cross-chain Real-World Asset (RWA) platform that enables seamless tokenization of tangible assets on the Ethereum ledger, ensuring regulatory compliance and verifiable ownership. It integrates AI-powered yield optimization, dynamically compounding returns from RWA-backed stable assets like real estate, credit, and commodities. By bridging tokenized assets across multiple chains and deploying smart liquidity and risk-aware AI models, Novastro transforms real-world yields into scalable, on-chain opportunities — empowering users to earn, govern, and build wealth through a decentralized, trust-anchored ecosystem.

NamaXNL

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

