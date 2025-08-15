XNY

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

NamaXNY

KedudukanNo.1099

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.26%

Bekalan Peredaran2,500,000,000

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.25%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.028917157801932714,2025-08-15

Harga Terendah0.002007819087959233,2025-10-10

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanCodatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.