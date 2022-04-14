XP8

XP LABS AG is a Swiss Web3 gaming and infrastructure company building a digital economy inside Telegram (on App Store & Google Play in 2026). We develop proprietary games (AVAFight, AVARUSH, and six new titles in 2026), an educational platform, and integrations with 200+ partner mini-apps.

NamaXP8

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan27,196,758

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamTONCOIN

PengenalanXP LABS AG is a Swiss Web3 gaming and infrastructure company building a digital economy inside Telegram (on App Store & Google Play in 2026). We develop proprietary games (AVAFight, AVARUSH, and six new titles in 2026), an educational platform, and integrations with 200+ partner mini-apps.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.