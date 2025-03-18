XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

NamaXP

KedudukanNo.775

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran2,114,947,779.1366165

Bekalan Maks5,500,000,000

Jumlah Bekalan2,114,947,779.1366165

Kadar Peredaran0.3845%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.06942051775280159,2025-03-18

Harga Terendah0.010296224545133351,2025-08-09

Rantaian Blok AwamXPHERE

Sektor

Media Sosial

