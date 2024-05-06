XSWAP

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

NamaXSWAP

KedudukanNo.1228

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.03%

Bekalan Peredaran250,865,198

Bekalan Maks350,000,000

Jumlah Bekalan345,362,377.78968024

Kadar Peredaran0.7167%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19785616341934972,2024-05-06

Harga Terendah0.031030340508901084,2025-09-22

Rantaian Blok AwamETH

