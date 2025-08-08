YALA

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA

KedudukanNo.1307

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.79%

Bekalan Peredaran271,499,820.0794584

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan999,701,673.041153

Kadar Peredaran0.2714%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.45623373838083625,2025-08-08

Harga Terendah0.016201119505033154,2025-12-31

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

Året 2025
