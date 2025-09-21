YU

YU Token is a blockchain-based payment solution designed to empower small businesses and consumers through fast, low-cost, and decentralized transactions. Built on the Solana blockchain, YU Token offers high-speed processing and minimal fees, making it ideal for real-world use cases like retail payments, loyalty rewards, and location-based services. The project integrates DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) to connect physical environments with blockchain technology, enabling features such as QR code payments and smart device integration.

NamaYU

KedudukanNo.4068

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks10,000,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000960038828670104,2025-09-21

Harga Terendah0.000009287846810971,2025-11-24

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.