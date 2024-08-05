ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

NamaZBCN

KedudukanNo.151

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran91,955,249,991.27834

Bekalan Maks100,000,000,000

Jumlah Bekalan99,998,835,861.66504

Kadar Peredaran0.9195%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.007105034498396647,2025-05-30

Harga Terendah0.000692135609811539,2024-08-05

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

