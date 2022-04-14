ZEAL

Zealous Swap is a next-generation decentralized exchange designed specifically for the emerging Kaspa blockchain ecosystem. It features strategic V2 architecture and innovative NFT-based fee mechanics. The platform emphasizes deep liquidity, user accessibility, and aligned economic incentives to resolve liquidity cold-start problems and foster a robust DeFi ecosystem on Kaspa. Key innovations include Flash Swaps to enable sophisticated trading without upfront capital, and a Modular-Fee Engine that adapts fees based on token volatility, enhancing trading efficiency and liquidity depth. The team is focused on long-term sustainability and premier decentralized trading infrastructure.

NamaZEAL

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan240.000.000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamKRC20

Sektor

Media Sosial

Loading...