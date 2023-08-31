ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

NamaZF

KedudukanNo.2048

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.04%

Bekalan Peredaran582,714,447.3329954

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan782,481,468.1761917

Kadar Peredaran0.5827%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.08953665548952082,2024-03-01

Harga Terendah0.000182139809719544,2023-08-31

Rantaian Blok AwamZKSYNCERA

