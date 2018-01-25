ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

NamaZIL

KedudukanNo.227

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.08%

Bekalan Peredaran19,539,266,938.852737

Bekalan Maks21,000,000,000

Jumlah Bekalan20,220,422,350.396072

Kadar Peredaran0.9304%

Tarikh Keluaran2018-01-25 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0081 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.25629331,2021-05-06

Harga Terendah0.00247720674605,2020-03-13

Rantaian Blok AwamZIL

Sektor

Media Sosial

