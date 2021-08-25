ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

NamaZLW

KedudukanNo.3050

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran72,331,834.1691

Bekalan Maks300,000,000

Jumlah Bekalan300,000,000

Kadar Peredaran0.2411%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman7.90901936,2021-08-25

Harga Terendah0.001254679715982938,2025-09-14

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

