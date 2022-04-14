0G

0G protokolü, Web3'ün en büyük dağıtık yapay zekâ işletim sistemi (deAIOS) ve L1 ekosistemidir. Sonsuz ölçeklenebilirliğe sahip bu altyapı; modüler bir L1 blok zinciri, maliyet açısından verimli depolama, doğrulanabilir yapay zekâ, üretken aracılar, yapay zekâ tabanlı merkeziyetsiz uygulamalar (AI DA) ve birleşik bir hizmet pazaryerinden oluşur.

Kripto Adı0G

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriZEROGRAVITY

Hakkında0G protokolü, Web3'ün en büyük dağıtık yapay zekâ işletim sistemi (deAIOS) ve L1 ekosistemidir. Sonsuz ölçeklenebilirliğe sahip bu altyapı; modüler bir L1 blok zinciri, maliyet açısından verimli depolama, doğrulanabilir yapay zekâ, üretken aracılar, yapay zekâ tabanlı merkeziyetsiz uygulamalar (AI DA) ve birleşik bir hizmet pazaryerinden oluşur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.