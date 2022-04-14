1MORE

OneMoreGame (OMG), BNB Chain üzerinde çalışan bir Web3 hayatta kalma oyunudur. Oyuncular, ödül kazanma şansı için kendilerini riske atar ve hayatta kaldıkları süre uzadıkça riskler artar. Kayıt gerekmez. Kullanıcı adı yok. Sadece Web3 cüzdanınızı bağlayın ve oynayın.

Kripto Adı1MORE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

