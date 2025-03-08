1R0R

R0AR, tüm R0ARverse'e güç veren fayda tokenidir. R0AR merkeziyetsiz finans ekosistemindeki fırsatların kilidini açmanın anahtarıdır. R0AR, DeFi ekosistemimiz içinde birden fazla işleve hizmet eden bir ERC-20 tokenidir. Bir yönetişim tokeni olarak, sahiplerine platformun geleceğini şekillendirmede söz hakkı verir ve özel özelliklere, R0AR Platformuna, Portala, stake ödüllerine ve getiri madenciliğine erişim sağlar. İster Platformda stake ediyor, madencilik yapıyor veya alım satım yapıyor olun, ister merkeziyetsiz otonom organizasyonda sesinizi duyuruyor veya NFT pazarında geziniyor olun, R0AR her şeyin merkezinde yer alır.

Kripto Adı1R0R

SıralamaNo.5870

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000,010

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05359728874422925,2025-03-08

En Düşük Fiyat0.003689277531738991,2025-04-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaR0AR, tüm R0ARverse'e güç veren fayda tokenidir. R0AR merkeziyetsiz finans ekosistemindeki fırsatların kilidini açmanın anahtarıdır. R0AR, DeFi ekosistemimiz içinde birden fazla işleve hizmet eden bir ERC-20 tokenidir. Bir yönetişim tokeni olarak, sahiplerine platformun geleceğini şekillendirmede söz hakkı verir ve özel özelliklere, R0AR Platformuna, Portala, stake ödüllerine ve getiri madenciliğine erişim sağlar. İster Platformda stake ediyor, madencilik yapıyor veya alım satım yapıyor olun, ister merkeziyetsiz otonom organizasyonda sesinizi duyuruyor veya NFT pazarında geziniyor olun, R0AR her şeyin merkezinde yer alır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.