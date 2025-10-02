2Z

DoubleZero, blok zincirleri gibi dağıtık sistemler için optimize edilmiş, yüksek performanslı merkeziyetsiz ağlar oluşturmak ve yönetmek için kullanılan merkeziyetsiz bir çerçevedir.

Kripto Adı2Z

SıralamaNo.108

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.50%

Dolaşımdaki Arz3,471,417,500

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,812,042.4

Dolaşım Oranı0.3471%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7501993077269953,2025-10-02

En Düşük Fiyat0.11195612727873737,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

