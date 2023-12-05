5IRE

5ire, BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemine uyum sağlayarak küresel sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadeleye odaklanan çift zincir (EVM ve WASM) bir blok zinciri ekosistemidir. 5ireChain'in (5ire'nin yerel blok zinciri) özünde, sürdürülebilirlik için kimlik doğrulayıcıları daha yüksek ödüller almaya teşvik eden bir SPoS (Sürdürülebilir Hisse Kanıtı) fikir birliği mekanizması bulunmaktadır.

Kripto Adı5IRE

SıralamaNo.2166

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,02

Dolaşımdaki Arz1.464.633.235,2730172

Maksimum Arz1.500.000.000

Toplam Arz1.500.000.000

Dolaşım Oranı0.9764%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5080177927965925,2023-12-05

En Düşük Fiyat0.000312200594146269,2025-08-09

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

