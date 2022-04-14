5SCAPE

5thScape, oyun, eğlence ve dijital deneyimlerde devrim yaratmak için blok zinciri teknolojisini entegre eden yenilikçi bir VR ve AR ekosistemidir. Platform, gelişmiş donanım ve 5SCAPE token ile desteklenen sürükleyici VR oyunları ve deneyimleri sunmaktadır.

Kripto Adı5SCAPE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz5 211 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında5thScape, oyun, eğlence ve dijital deneyimlerde devrim yaratmak için blok zinciri teknolojisini entegre eden yenilikçi bir VR ve AR ekosistemidir. Platform, gelişmiş donanım ve 5SCAPE token ile desteklenen sürükleyici VR oyunları ve deneyimleri sunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.