AAST

AAST, kripto para birimlerini otomatik olarak düşük fiyatlardan satın almak ve getiri elde etmek için daha yüksek fiyatlardan satmak için yüksek frekanslı alım satım ve algoritmalar kullanan bir dijital para birimi alım satım platformu olan Afriq Arbitrage System'in yerel tokenidir. Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilen AAST, dijital bir değer deposu ve bir değişim aracıdır. Token, ekosistemin arbitraj kolundaki çok sayıda yatırımcının günlük Yatırım Getirisi'ni güçlendiren bir ödeme ağ geçidi görevi görür ve böylece geniş topluluğunda dijital erişim ve okuryazarlığın önünü açmayı amaçlar. Yapay zeka ve merkeziyetsiz finanstan (DeFi) yararlanan AAST, kripto para birimlerinin küresel olarak benimsenmesini yeni bir seviyeye taşıyarak, sahiplerine sınır tanımayan AAS gruplarından dijital araçlar ve mülk edinme fırsatı sunar. Birincil hedefleri, bu gelişmekte olan teknolojilerin avantajlarından yararlanan uygun, güvenli, hızlı ve merkeziyetsiz bir ödeme çözümü oluşturmak ve kaynakları çeşitli hayırsever girişimlere yönlendirmektir.

Kripto AdıAAST

SıralamaNo.5206

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.1872697207469383,2024-03-06

En Düşük Fiyat0.000807830115768365,2025-04-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

