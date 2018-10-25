ABBC

ABBC, güvenli ödeme işlemleri sağlayan, kripto para birimlerinin perakende satışlarda benimsenmesini kolaylaştırmaya ve dijital varlıklarla çevrimiçi alışverişi son kullanıcılara, daha güvenilir ve daha keyifli bir deneyim haline getirmeye yardımcı olan bir blockchain platformudur.

Kripto AdıABBC

SıralamaNo.906

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz905,304,095.6861483

Maksimum Arz1,225,109,279

Toplam Arz907,217,636.86

Dolaşım Oranı0.7389%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.05421,2018-10-25

En Düşük Fiyat0.000710730004387872,2025-04-23

Herkese Açık Blok ZinciriABBC

HakkındaABBC, güvenli ödeme işlemleri sağlayan, kripto para birimlerinin perakende satışlarda benimsenmesini kolaylaştırmaya ve dijital varlıklarla çevrimiçi alışverişi son kullanıcılara, daha güvenilir ve daha keyifli bir deneyim haline getirmeye yardımcı olan bir blockchain platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.