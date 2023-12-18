ACE

ACE, bir web3 AAA oyunu olan Fusionist'i barındıracak merkeziyetsiz bir oyun/sosyal blok zinciri olan Endurance'ın yerel tokenidir.

Kripto AdıACE

SıralamaNo.731

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)76.47%

Dolaşımdaki Arz81,168,504

Maksimum Arz147,000,000

Toplam Arz146,307,870

Dolaşım Oranı0.5521%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği17.948923927407268,2023-12-18

En Düşük Fiyat0.12552826854703816,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaACE, bir web3 AAA oyunu olan Fusionist'i barındıracak merkeziyetsiz bir oyun/sosyal blok zinciri olan Endurance'ın yerel tokenidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
