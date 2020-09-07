ACH

2018 yılında Singapur'da kurulan Alchemy Pay (ACH), küresel tüketiciler, yatırımcılar, geliştiriciler ve kurumlar için itibari para ve kripto ekonomilerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı yatırımcılara hem itibari hem de kripto için uygun onaylar sağlar. Blok zinciri ekosistemlerine kolay katılıma izin verir ve web3 hizmetlerini son derece erişilebilir hale getirir. Bugün Alchemy Pay, 300 ödeme kanalıyla 70'ten fazla ülkede desteklenmektedir. Binance, Shopify, NIUM ve QFPay gibi sektör liderleriyle ortaklıklar kurarak 2 milyondan fazla yatırımcıyla temas noktalarına sahiptir. Alchemy Pay'in tokenı ACH, Ethereum blok zincirine özgü ERC20 tokenidir.

Kripto AdıACH

SıralamaNo.285

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz9,716,305,568.72135

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,999,999.999989

Dolaşım Oranı0.9716%

Arz Tarihi2020-09-07 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19750365,2021-08-06

En Düşük Fiyat0.00133775,2021-07-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

