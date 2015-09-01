ADA

Cardano, merkeziyetsiz halka açık blok zinciri ve kripto para projesidir. Tamamen açık kaynaklıdır.

Kripto AdıADA

SıralamaNo.10

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.005%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.66%

Dolaşımdaki Arz35,893,941,446.25879

Maksimum Arz45,000,000,000

Toplam Arz44,994,771,011.645424

Dolaşım Oranı0.7976%

Arz Tarihi2015-09-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.002 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.09918625,2021-09-02

En Düşük Fiyat0.017354099079966545,2017-10-01

Herkese Açık Blok ZinciriADA

HakkındaCardano, merkeziyetsiz halka açık blok zinciri ve kripto para projesidir. Tamamen açık kaynaklıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ADA/BTC
Cardano
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ADA)
--
24 sa Hacim (BTC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ADA/BTC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ADA)
--
24 sa Hacim (BTC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...