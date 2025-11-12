ADIX

Adix, yapay zekâ ve Web3 aracılığıyla markaları, fenomenleri ve 5 milyar insanı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak 30 trilyon dolarlık Alışveriş Yap ve Kazan ekonomisinde devrim yaratan çığır açıcı bir yapay zekâ aracıdır.

Kripto AdıADIX

SıralamaNo.4373

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000787555273200903,2025-11-12

En Düşük Fiyat0.000000973774426161,2025-12-16

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAdix, yapay zekâ ve Web3 aracılığıyla markaları, fenomenleri ve 5 milyar insanı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak 30 trilyon dolarlık Alışveriş Yap ve Kazan ekonomisinde devrim yaratan çığır açıcı bir yapay zekâ aracıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.