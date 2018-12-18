AERGO

AERGO, işletmelerin güvenilir ve dağıtılmış bir BT ekosisteminde veri paylaşmasına ve yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. AERGO jetonunun faydası vardır ve AERGO platformunda çalışır. AERGO platformunun farklı işlevlerine hizmet etmek için tasarlanmıştır. AERGO Jetonları, AERGO ekosistemindeki değişim aracıdır.

Kripto AdıAERGO

SıralamaNo.634

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.48%

Dolaşımdaki Arz489,999,995.7689212

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.9799%

Arz Tarihi2018-12-18 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6970735396414783,2025-04-16

En Düşük Fiyat0.0161023174991,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAERGO, işletmelerin güvenilir ve dağıtılmış bir BT ekosisteminde veri paylaşmasına ve yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. AERGO jetonunun faydası vardır ve AERGO platformunda çalışır. AERGO platformunun farklı işlevlerine hizmet etmek için tasarlanmıştır. AERGO Jetonları, AERGO ekosistemindeki değişim aracıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
AERGO/USDC
AERGO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AERGO)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AERGO/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AERGO)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...