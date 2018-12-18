AERGO

AERGO, işletmelerin güvenilir ve dağıtılmış bir BT ekosisteminde veri paylaşmasına ve yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. AERGO jetonunun faydası vardır ve AERGO platformunda çalışır. AERGO platformunun farklı işlevlerine hizmet etmek için tasarlanmıştır. AERGO Jetonları, AERGO ekosistemindeki değişim aracıdır.

Kripto AdıAERGO

SıralamaNo.634

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.48%

Dolaşımdaki Arz489,999,995.7689212

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.9799%

Arz Tarihi2018-12-18 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6970735396414783,2025-04-16

En Düşük Fiyat0.0161023174991,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAERGO, işletmelerin güvenilir ve dağıtılmış bir BT ekosisteminde veri paylaşmasına ve yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. AERGO jetonunun faydası vardır ve AERGO platformunda çalışır. AERGO platformunun farklı işlevlerine hizmet etmek için tasarlanmıştır. AERGO Jetonları, AERGO ekosistemindeki değişim aracıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.