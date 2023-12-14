AERO

Aerodrome Finance, Base'in merkezi likidite merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, güçlü bir likidite teşvik motoru, oy-kilidi yönetim modeli ve kullanıcı dostu deneyimi bir araya getiren yeni nesil bir AMM'dir.

Kripto AdıAERO

SıralamaNo.80

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.09%

Dolaşımdaki Arz903,311,465.7084908

Maksimum Arz∞

Toplam Arz1,793,069,738.9306254

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.330764700582137,2024-12-07

En Düşük Fiyat0.00642369156521956,2023-12-14

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaAerodrome Finance, Base'in merkezi likidite merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, güçlü bir likidite teşvik motoru, oy-kilidi yönetim modeli ve kullanıcı dostu deneyimi bir araya getiren yeni nesil bir AMM'dir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.