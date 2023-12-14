AERO

Aerodrome Finance, Base'in merkezi likidite merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, güçlü bir likidite teşvik motoru, oy-kilidi yönetim modeli ve kullanıcı dostu deneyimi bir araya getiren yeni nesil bir AMM'dir.

Kripto AdıAERO

SıralamaNo.80

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.09%

Dolaşımdaki Arz903,311,465.7084908

Maksimum Arz

Toplam Arz1,793,069,738.9306254

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.330764700582137,2024-12-07

En Düşük Fiyat0.00642369156521956,2023-12-14

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaAerodrome Finance, Base'in merkezi likidite merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, güçlü bir likidite teşvik motoru, oy-kilidi yönetim modeli ve kullanıcı dostu deneyimi bir araya getiren yeni nesil bir AMM'dir.

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
