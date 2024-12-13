AGRI

AgriDex, tarım endüstrisi için devrim niteliğinde blok zinciri tabanlı, hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümüdür. Tamamen şeffaf, entegre bir pazar yeri sağlayarak tarım tedarik zincirinin karmaşık ve verimsiz doğasını ele alacaktır. Pazar yeri, Güvenli ve hesap verebilir bir ortamda uluslararası alım satımın maliyetini ortadan kaldıran bir stabilcoin yerleşim sistemi tarafından yönlendirilir.

Kripto AdıAGRI

SıralamaNo.2038

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz284,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,997.367606

Dolaşım Oranı0.284%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.17722062456540857,2024-12-13

En Düşük Fiyat0.003406917473217943,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

