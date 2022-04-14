AI3

Autonomys Network (temel AI3.0 katmanı) yüksek ölçeklenebilirliğe sahip merkeziyetsiz bir yapay zeka (deAI) altyapı yığınıdır. Bu yapı; yüksek verimli kalıcı dağıtık depolama, veri erişilebilirliği ve erişimi ile modüler yürütme gibi bileşenleri kapsar. deAI ekosistemimiz, güvenli süper dApp’ler (yapay zekâ destekli dApp’ler) ve zincir üstü ajanlar geliştirmek ve dağıtmak için gerekli tüm bileşenleri sunar. Bu yapılara gelişmiş yapay zekâ yetenekleri kazandırarak dinamik ve otonom işlevsellik sağlar.

Kripto AdıAI3

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriAI3

HakkındaAutonomys Network (temel AI3.0 katmanı) yüksek ölçeklenebilirliğe sahip merkeziyetsiz bir yapay zeka (deAI) altyapı yığınıdır. Bu yapı; yüksek verimli kalıcı dağıtık depolama, veri erişilebilirliği ve erişimi ile modüler yürütme gibi bileşenleri kapsar. deAI ekosistemimiz, güvenli süper dApp’ler (yapay zekâ destekli dApp’ler) ve zincir üstü ajanlar geliştirmek ve dağıtmak için gerekli tüm bileşenleri sunar. Bu yapılara gelişmiş yapay zekâ yetenekleri kazandırarak dinamik ve otonom işlevsellik sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.