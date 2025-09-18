AIA

DeAgentAI, Sui, BSC ve BTC ekosistemleri genelinde en büyük yapay zekâ aracı altyapısıdır ve yapay zekâ aracılara zincir üstünde güvene dayalı olmayan otonom karar alma yetenekleri kazandırır. Dağıtık ortamlarda yapay zekânın üç temel sorununu çözüyoruz: Kimlik, Süreklilik ve Konsensüs ve gerçekten güvenilir bir yapay zekâ aracı ekosistemi inşa ediyoruz.

Kripto AdıAIA

SıralamaNo.260

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)13.35%

Dolaşımdaki Arz129,250,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1292%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.868307895003028,2025-10-08

En Düşük Fiyat0.20504246935945647,2025-09-18

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

HakkındaDeAgentAI, Sui, BSC ve BTC ekosistemleri genelinde en büyük yapay zekâ aracı altyapısıdır ve yapay zekâ aracılara zincir üstünde güvene dayalı olmayan otonom karar alma yetenekleri kazandırır. Dağıtık ortamlarda yapay zekânın üç temel sorununu çözüyoruz: Kimlik, Süreklilik ve Konsensüs ve gerçekten güvenilir bir yapay zekâ aracı ekosistemi inşa ediyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.