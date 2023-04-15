AIDOGE

AIDOGE deflasyonist bir tokendir. AIDOGE ekosistem uygulamaları tarafından kullanılır. Toplam arzı 210.000.000.000.000.000 tokendir. AIDOGE, Arbitrum topluluğundaki herkese aittir ve aynı zamanda AIDOGE hikayesinin gelecekteki bölümlerinin kilidini açmak için gerekli bir anahtardır.

Kripto AdıAIDOGE

SıralamaNo.1623

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz174 455 896 934 211 000

Maksimum Arz0

Toplam Arz191 609 763 385 755 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000001049829412299,2023-04-17

En Düşük Fiyat0.000000000001867404,2023-04-15

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

