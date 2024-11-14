AIFUN

AI Agent Layer, otonom yapay zekâ aracılarından oluşan dinamik bir ekosistemi destekler. Platformda, X'teki verilerden ve kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerden yararlanarak yapay zekâ aracıları oluşturabilirsiniz. Her bir YZ Aracı tokenize edilir ve ekosistemin yerel tokeni ($AIFUN) ile entegre edilir. Temel özellikler: Yapay Zekâ Aracıları Yaratın - Kişiselleştirilmiş Twitter personalarına veya kendi açıklamalarınıza dayalı olarak Yapay Zekâ Aracıları oluşturun. Gerçek Değerin Kilidini Açın - Tüm Yapay Zekâ Aracıları otomatik olarak tokenize edilir. Birleştirme eğrisi %100'e ulaştığında token DEX'te alınıp satılabilir hâle gelir. $AIFUN Likidite Desteği - Tüm Yapay Zekâ Aracıları oluşturma ve satın alma işlemleri, yerel tokenimiz $AIFUN likidite havuzuna katkıda bulunur.

Kripto AdıAIFUN

SıralamaNo.5240

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8571622024396689,2024-11-14

En Düşük Fiyat0.000121725751595354,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.