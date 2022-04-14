AIHI

AIHI Network, gerçek dünya varlıklarını tokenize etmek ve Web3 altyapısını ölçeklendirmek için yapay zekâ destekli bir Katman 2 platformudur.

Kripto AdıAIHI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz438,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriAIHI

HakkındaAIHI Network, gerçek dünya varlıklarını tokenize etmek ve Web3 altyapısını ölçeklendirmek için yapay zekâ destekli bir Katman 2 platformudur.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.