AIN

Infinity Ground, Vibe Coders için önde gelen Blok Zinciri Altyapısıdır ve merkezi sınırlamalardan uzak, ajan odaklı bir geliştirme ortamı yaratır. Üç temel direk üzerine inşa edilmiştir: Herkesin kodlama yapmadan, yalnızca doğal dil kullanarak DApp'ler (oyunlar, sosyal uygulamalar, DeFi uygulamaları) oluşturabileceği ilk merkeziyetsiz Aracı IDE; yaratımları yayınlamak ve bunlardan para kazanmak için bir AI App Store; ve vibe coders için özel olarak tasarlanmış ölçeklenebilir bir halka açık zincir olan ING Network.

Kripto AdıAIN

SıralamaNo.729

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.34%

Dolaşımdaki Arz244,378,220.37409127

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2443%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.20567862298018846,2025-07-11

En Düşük Fiyat0.022426215747106595,2025-07-05

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaInfinity Ground, Vibe Coders için önde gelen Blok Zinciri Altyapısıdır ve merkezi sınırlamalardan uzak, ajan odaklı bir geliştirme ortamı yaratır. Üç temel direk üzerine inşa edilmiştir: Herkesin kodlama yapmadan, yalnızca doğal dil kullanarak DApp'ler (oyunlar, sosyal uygulamalar, DeFi uygulamaları) oluşturabileceği ilk merkeziyetsiz Aracı IDE; yaratımları yayınlamak ve bunlardan para kazanmak için bir AI App Store; ve vibe coders için özel olarak tasarlanmış ölçeklenebilir bir halka açık zincir olan ING Network.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.