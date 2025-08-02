AIO

OlaXBT, BNB Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş, Web3 tabanlı ve yapay zekâ destekli bir piyasa istihbaratı platformudur. Proje, pekiştirmeli öğrenme (RL) ve bir Model Bağlam Protokolü (MCP) pazar yerinden yararlanarak kullanıcıların kendi sistemlerini oluşturmasını sağlar; kullanıcılar alım satım modüllerini, MCP araç setlerini ve alım satım sinyalleri ile analiz oluşturmak üzere ajanları birleştirerek ajansal sistemlerini geliştirebilir. Yerel tokeni olan AIO; işlem ücretlerini, kasa staking'ini ve yönetişimi destekler. Platform, kullanıcıların alım satım ve varlık yönetimi için yapay zekâ aracılarını oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyan, kod gerektirmeyen sohbet robotu arayüzü ve Langflow benzeri bir aracı oluşturucuya sahiptir. MCP pazar yeri, aracıların alım satımını ve paraya dönüştürülmesini kolaylaştırır.

Kripto AdıAIO

SıralamaNo.992

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.34%

Dolaşımdaki Arz230,250,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2302%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06808318716094944,2025-08-02

En Düşük Fiyat0.04215223361578995,2025-08-02

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

