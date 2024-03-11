AITPROTOCOL

AIT Protocol, Web3 veri altyapısı alanında bir önder olarak durmakta ve verilerin yorumlanmasına ve yapay zeka modellerinin eğitimine önemli bir vurgu yapmaktadır. Bu yenilikçi protokol, uluslararası sınırları aşan merkeziyetsiz bir işgücü piyasası oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanmaktadır. Bu benzersiz piyasa ekosisteminde katılımcılar, kripto ekonomisi ilkeleri aracılığıyla teşvik edilmekte ve yalnızca uluslararası ödeme anlaşmalarının hızlılığını değil, aynı zamanda en üst düzeyde güven ve güvenliğe de sahip olmaktadır. AITPROTOCOL ayrıca Bittensor ağında matematik, mantık ve veri analizine odaklanan 'Einstein AIT' adlı bir alt ağ işletmektedir. Yapay zeka alt ağı, tüm Bittensor ağının yanıt doğruluğunu optimize etmektir. Bunu, dil modelinin benzersiz Python ortamlarında otonom olarak kod yazmasını, test etmesini ve yürütmesini sağlayarak başarıyoruz.

Kripto AdıAITPROTOCOL

SıralamaNo.2335

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz295,651,556.4549393

Maksimum Arz0

Toplam Arz297,604,759.67804533

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.2080092865071796,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.001805046315165486,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

