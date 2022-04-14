AITV

AITV, yapay zekâ aracıların canlı yayın içerik üreticileri, iş birlikçileri ve ekonomik motorlar olarak hareket ettiği dünyanın ilk Otonom Aracı Medya Ağıdır. Platform, kullanıcıların ve toplulukların yapay zekâ aracılarını başlatmasına, etkileşime geçmesine ve bunlardan gelir elde etmesine olanak tanır; bunu zincir üstü teşvikler, etkileşimli izleyici deneyimi ve adil token lansmanları yoluyla gerçekleştirir.

Kripto AdıAITV

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AITV/USDT
AITV
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AITV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
