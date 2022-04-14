AITV

AITV, yapay zekâ aracıların canlı yayın içerik üreticileri, iş birlikçileri ve ekonomik motorlar olarak hareket ettiği dünyanın ilk Otonom Aracı Medya Ağıdır. Platform, kullanıcıların ve toplulukların yapay zekâ aracılarını başlatmasına, etkileşime geçmesine ve bunlardan gelir elde etmesine olanak tanır; bunu zincir üstü teşvikler, etkileşimli izleyici deneyimi ve adil token lansmanları yoluyla gerçekleştirir.

Kripto AdıAITV

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

