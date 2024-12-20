AIVA

AI Voice Agents, kişiselleştirilmiş ses modellerinin oluşturulmasını, lisanslanmasını ve para kazanılmasını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar ses özellikli yapay zekâ aracılarıyla etkileşime girebilir, kendi konuşan aracılarını oluşturabilir ve seslerini klonlayabilir. Ayrıca platform, içerik oluşturmayı kolaylaştırmak ve ilgi çekici kullanıcı deneyimleri sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli araçlar sunar.

Kripto AdıAIVA

SıralamaNo.8317

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05191103641611002,2024-12-20

En Düşük Fiyat0.000058475885026662,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

AI Voice Agents, kişiselleştirilmiş ses modellerinin oluşturulmasını, lisanslanmasını ve para kazanılmasını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar ses özellikli yapay zekâ aracılarıyla etkileşime girebilir, kendi konuşan aracılarını oluşturabilir ve seslerini klonlayabilir. Ayrıca platform, içerik oluşturmayı kolaylaştırmak ve ilgi çekici kullanıcı deneyimleri sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli araçlar sunar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
AIVA/USDT
AI Voice Agents
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AIVA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
