ALCH

Alchemist AI, kullanıcıların sadece basit bir açıklama ile yazılım uygulamaları oluşturmalarını sağlayan bir kodsuz geliştirme platformudur (NCDP). Kodlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıran yapay zekâmız, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkesin basit yardımcı programlardan oyunlara kadar anında özgün uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Kripto AdıALCH

SıralamaNo.241

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.66%

Dolaşımdaki Arz850,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.85%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.23717574498348756,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.00032770722617208,2024-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

