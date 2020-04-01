ALEPH

Aleph. Im, merkeziyetsiz gelecek için merkeziyetsiz bir ağdır: blok zinciri üzerinde bir katman 2 ağı, merkeziyetsiz güvenli bir bulut bilişim ağı ve merkeziyetsiz mesajlaşma ve analiz için bir platformdur.

Kripto AdıALEPH

SıralamaNo.1065

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz247,220,482.1448135

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.4944%

Arz Tarihi2020-04-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8692133803115093,2022-01-20

En Düşük Fiyat0.02469909,2020-09-27

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAleph. Im, merkeziyetsiz gelecek için merkeziyetsiz bir ağdır: blok zinciri üzerinde bir katman 2 ağı, merkeziyetsiz güvenli bir bulut bilişim ağı ve merkeziyetsiz mesajlaşma ve analiz için bir platformdur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

