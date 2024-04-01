ALEX

ALEX'te, Stacks tarafından etkinleştirilen, Bitcoin üzerinde ekosistem oluşturmak isteyen geliştiricileri hedefleyen DeFi temelleri oluşturuyoruz. Bu nedenle, uzlaşma katmanı olarak Bitcoin ve akıllı sözleşme katmanı olarak Stacks ile kripto varlıklarının alım satımına, ödünç verilmesine ve ödünç alınmasına odaklanıyoruz. Bu odağın özünde, kullanıcıların bir kripto varlığını diğeriyle güvenle değiş tokuş etmesine izin veren otomatik piyasa yapıcı ("AMM") protokolü yer alır. Ocak 2022'de piyasaya sürülen Bitcoin'deki en büyük DeFi'yiz ve Bitcoin'inizi hayata geçiriyoruz.

Kripto AdıALEX

SıralamaNo.2310

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz606,489,877.3

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz606,489,877.3

Dolaşım Oranı0.6064%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5532965151961868,2024-04-01

En Düşük Fiyat0.001000169415819228,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriSTACKS

Sektör

Sosyal Medya

